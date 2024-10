Tentano di rubare degli escavatori da un cantiere, tre persone a processo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prenderanno strade diverse, giudizialmente parlando, le tre persone che fingendosi degli operai, la sera del 21 settembre scorso, avrebbero tentato di rubare due escavatori per un valore complessivo di 300 mila euro in un cantiere del Comune nella zona di San Liberale. Se il 39enne F.C., di Trevisotoday.it - Tentano di rubare degli escavatori da un cantiere, tre persone a processo Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prenderanno strade diverse, giudizialmente parlando, le treche fingendosioperai, la sera del 21 settembre scorso, avrebbero tentato didueper un valore complessivo di 300 mila euro in undel Comune nella zona di San Liberale. Se il 39enne F.C., di

