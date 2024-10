Lanazione.it - “Taxi Monamour” di Ciro De Caro chiude la 42/ma edizione di ValdarnoCinema

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Sarà, delicato e struggente racconto di un’amicizia, del registaDere la 42madiFilm Festival, sabato 12 ottobre a San Giovanni Valdarno (Arezzo) dopo la consueta cerimonia di premiazione (ore 21 presso Cinema Teatro Masaccio, ingresso gratuito). De, che prosegue la sua indagine nell’universo femminile e che con questo film ha vinto il Premio del Pubblico Giornate degli Autori a Venezia 81, torna dopo dopo due anni al festival dopo aver presentato “Giulia”. “” racconta l'incontro tra due donne all’apparenza diverse ma che in fondo si assomigliano molto. Anna è in conflitto con se stessa e la propria famiglia e affronta in solitudine la sua malattia; Cristi fugge da una guerra che la tiene lontana da casa.