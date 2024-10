Tavares in Senato, bocciatura bipartisan. De Carlo (FdI): posizioni ambigue. Calenda: solo chiacchiere (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia sotto i riflettori oggi della commissione Attività produttive della Camera e della commissione Industria del Senato, riunite nella Sala del Mappamondo di Montecitorio”, ricorda una nota a proposito dell’audizione di Carlos Tavares, ceo di Stellantis. Una bocciatura pressoché bipartisan: da FdI a Pd, da M5s ad Azione. “Sono state tante le questioni che abbiamo sottoposto all’ad di Stellantis – spiega il presidente della IX Commissione del Senato Luca De Carlo – Siamo partiti dai dati: quelli dei volumi produttivi italiani, che parlano di oltre un milione di veicoli prodotti nel 2017 contro gli 817 mila nel 2023; per i primi nove mesi del 2024 parliamo di 387.600 unita’ contro le 567.525 dello stesso periodo dell’anno precedente. Ci preoccupano poi i livelli occupazionali: 11. Secoloditalia.it - Tavares in Senato, bocciatura bipartisan. De Carlo (FdI): posizioni ambigue. Calenda: solo chiacchiere Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia sotto i riflettori oggi della commissione Attività produttive della Camera e della commissione Industria del, riunite nella Sala del Mappamondo di Montecitorio”, ricorda una nota a proposito dell’audizione di, ceo di Stellantis. Unapressoché: da FdI a Pd, da M5s ad Azione. “Sono state tante le questioni che abbiamo sottoposto all’ad di Stellantis – spiega il presidente della IX Commissione delLuca De– Siamo partiti dai dati: quelli dei volumi produttivi italiani, che parlano di oltre un milione di veicoli prodotti nel 2017 contro gli 817 mila nel 2023; per i primi nove mesi del 2024 parliamo di 387.600 unita’ contro le 567.525 dello stesso periodo dell’anno precedente. Ci preoccupano poi i livelli occupazionali: 11.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carceri - il garante regionale alza il tiro : "Richiesto l'intervento della terza commissione del senato" - Sulle lacune del sistema penitenziario calabrese si è concentrata l'audizione che, il garante regionale dei diritti delle persone detenute o prive della libertà, Luca Muglia ha avuto nei giorni scorsi davanti alla terza commissione "sanità, attività sociali, culturali e formative" del consiglio... (Reggiotoday.it)

Rapporto UGL Agroalimentare. De Carlo - Presidente Commissione Industria - Commercio - Turismo - Agricoltura e Produzione Agroalimentare del Senato : "Agricoltura e pesca sono parte di un sistema che ha puntato molto sull’innovazione" - “Per la prima volta a un G7 si è parlato di pesca, un tema che è stato sviscerato molto e questo è positivo anche perché negli ultimi anni la politica europea ha penalizzato questo settore. Come emerge dal sondaggio di oggi la pesca è un’attività che gli italiani riteng . Va invertita questa tendenza. (Ilgiornaleditalia.it)

Manovra : Sensi (Pd) posta foto - 'Psb in commissione Senato - maggioranza assente' - I banchi della maggioranza (la persona in foto è un valente funzionario del Senato)". Lo scrive su X il senatore del Pd Filippo Sensi pubblicando una foto dell'aula della commissione con i banchi vuoti. Roma, 3 ott (Adnkronos) - "In Commissione Affari Europei del Senato si incardina il Piano strutturale di bilancio di medio termine Italia 2025-2029, forse l'atto più importante del rapporto tra il ... (Liberoquotidiano.it)