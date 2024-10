Stellantis: cambi nel management, Doug Ostermann nuovo cfo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Torino, 11 ott. - (Adnkronos) - cambi “con effetto immediato” nel management di Stellantis “al fine di conseguire una semplificazione e migliorare le performance dell'organizzazione in un contesto globale turbolento”. Lo annuncia in una nota il gruppo sottolineando che “hanno l'obiettivo di rafforzare l'impegno dell'azienda sulle priorità del business e di affrontare con decisione le sfide globali che il settore si trova a fronteggiare” Antonio Filosa, oltre a mantenere il ruolo di ceo del marchio Jeep viene nominato Chief Operating Officer per il Nord America succedendo a Carlos Zarlenga, il cui prossimo incarico “sarà oggetto di un ulteriore annuncio”. Jean-Philippe Imparato, oltre a mantenere il ruolo di ceo di Pro One, viene nominato Chief Operating Officer Enlarged Europe, succedendo a Uwe Hochgeschurtz, che lascerà l'azienda. Liberoquotidiano.it - Stellantis: cambi nel management, Doug Ostermann nuovo cfo Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Torino, 11 ott. - (Adnkronos) -“con effetto immediato” neldi“al fine di conseguire una semplificazione e migliorare le performance dell'organizzazione in un contesto globale turbolento”. Lo annuncia in una nota il gruppo sottolineando che “hanno l'obiettivo di rafforzare l'impegno dell'azienda sulle priorità del business e di affrontare con decisione le sfide globali che il settore si trova a fronteggiare” Antonio Filosa, oltre a mantenere il ruolo di ceo del marchio Jeep viene nominato Chief Operating Officer per il Nord America succedendo a Carlos Zarlenga, il cui prossimo incarico “sarà oggetto di un ulteriore annuncio”. Jean-Philippe Imparato, oltre a mantenere il ruolo di ceo di Pro One, viene nominato Chief Operating Officer Enlarged Europe, succedendo a Uwe Hochgeschurtz, che lascerà l'azienda.

