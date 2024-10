Spazio, orti hi-tech e facility per prepararsi a Luna e Marte (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Innovazioni per lo Spazio: Enea presenta all’International Astronautical Congress (Iac) prototipi speciali per lo space-farming, orti in grotta e facility in grado di simulare le condizioni presenti nello Spazio, ma anche sistemi biorigenerativi per riciclare risorse ed energia sulle stazioni orbitanti. Iac, in programma dal 14 al 18 ottobre a Milano (Allianz MiCo L'articolo Spazio, orti hi-tech e facility per prepararsi a Luna e Marte proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Innovazioni per lo: Enea presenta all’International Astronautical Congress (Iac) prototipi speciali per lo space-farming,in grotta ein grado di simulare le condizioni presenti nello, ma anche sistemi biorigenerativi per riciclare risorse ed energia sulle stazioni orbitanti. Iac, in programma dal 14 al 18 ottobre a Milano (Allianz MiCo L'articolohi-perproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

