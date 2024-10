Ilfattoquotidiano.it - Sinner resterà il numero 1 al mondo fino alla fine del 2024. Così supera Wilander e avvicina Alcaraz: la classifica all-time

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Se la sconfitta in finale a Pechino contro Carlosaveva riaperto parzialmente i giochi, l’inaspettata eliminazione dello spagnolo al Masters 1000 Shanghai – contro Tomas Machac – ha steso il tappeto rosso a Jannikche ora è certo di chiudere ilda1 al. Il divario tra l’azzurro e lo spagnolo è sempre molto ampio: 4200 punti nellaAtp live, 3200 nella Race. Per la certezza matematica,dovrebbe battere Machac in semifinale. Ma anche in caso di sconfitta,potrebbe recuperare sull’azzurro solo sulla carta. Lo spagnolo dovrebbe partecipare a tutti i tornei mancati (Masters 1000 di Bercy, un Atp 500 tra Vienna e Basilea, due ATP 250, le Atp Finals) vincendo tutte le partite. Uno scenario puramente teorico, perché già sappiamo chesalterà almeno un torneo per partecipare al Six Kings Slam di Riad.