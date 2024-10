Russia e Iran più vicini, Putin: “Relazioni ottime, per noi è una priorità” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le Relazioni con l'Iran sono "per la Russia una priorità". Vladimir Putin rafforza l'asse con Teheran incontrando per la prima volta il presidente Iraniano Masoud Pezeshkian ad Ashgabat, in Turkmenistan, in un colloquio durato un'ora. "E le Relazioni si stanno sviluppando molto bene. Quest'anno assistiamo a una crescita dell'interscambio", ha aggiunto il presidente. L'articolo Russia e Iran più vicini, Putin: “Relazioni ottime, per noi è una priorità” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lecon l'sono "per launa". Vladimirrafforza l'asse con Teheran incontrando per la prima volta il presidenteiano Masoud Pezeshkian ad Ashgabat, in Turkmenistan, in un colloquio durato un'ora. "E lesi stanno sviluppando molto bene. Quest'anno assistiamo a una crescita dell'interscambio", ha aggiunto il presidente. L'articolopiù: “, per noi è una” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

