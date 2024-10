Ritiro Nadal, lo zio Toni: “Senza i tanti infortuni sarebbe stato il migliore della storia” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Quando qualcosa finisce produce sempre un sentimento di tristezza, ma sono felice di vedere le emozioni che Rafael ha lasciato nel mondo dello sport”. Così Toni Nadal, zio e storico allenatore di Rafa, commenta il Ritiro del nipote in un’intervista radiofonica a Marca. “Se nel 2004 mi avessero detto che mio nipote si sarebbe ritirato nel 2024 dopo aver vinto tutto quello che ha vinto, non ci avrei creduto”, ha aggiunto Toni. “Io sono sempre stato un allenatore che aveva paura di perdere – prosegue -. Ho sempre saputo che tra la vittoria e la sconfitta c’è un margine molto piccolo e che se non si arriva al limite, si può finire per perdere. Se Rafa non avesse corso dei rischi in alcune occasione, ora la sua vetrina sarebbe molto più piccola”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Quando qualcosa finisce produce sempre un sentimento di tristezza, ma sono felice di vedere le emozioni che Rafael ha lasciato nel mondo dello sport”. Così, zio e storico allenatore di Rafa, commenta ildel nipote in un’intervista radiofonica a Marca. “Se nel 2004 mi avessero detto che mio nipote siritirato nel 2024 dopo aver vinto tutto quello che ha vinto, non ci avrei creduto”, ha aggiunto. “Io sono sempreun allenatore che aveva paura di perdere – prosegue -. Ho sempre saputo che tra la vittoria e la sconfitta c’è un margine molto piccolo e che se non si arriva al limite, si può finire per perdere. Se Rafa non avesse corso dei rischi in alcune occasione, ora la sua vetrinamolto più piccola”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il messaggio di Djokovic per il ritiro di Nadal : gli fa una promessa che è parola d’onore - Il campione serbo ha speso parole sincere verso uno dei suoi più acerrimi rivali in carriera: ""Solo tu sai cosa hai dovuto sopportare per diventare un'icona del tennis e dello sport in generale".Continua a leggere . (Fanpage.it)

‘Marca’ dedica la prima pagina al ritiro di Nadal : “Vamos Rafa” - “Vamos”. E ‘Marca’ non poteva che metterla nella prima pagina dedicata al campione maiorchino che ha annunciato il ritiro dal tennis. com/xNvpmEdoPe — MARCA (@marca) October 10, 2024 The post ‘Marca’ dedica la prima pagina al ritiro di Nadal: “Vamos Rafa” appeared first on SportFace. twitter. E allora ‘Vamos Rafa’. (Sportface.it)

Nadal annuncia ritiro : "È il momento di fermarsi" - Roger Federer si era congedato dal circus due anni fa nella sua Laver Cup consegnando ai posteri la foto emblema di quella rivalità: quella dei due che cedono alla commozione tenendosi per mano, come due bambini che si trovano sulla soglia di un futuro incerto e hanno bisogno che al loro fianco ci sia un essere umano capace di trasmettere loro la certezza di non essere soli. (Agi.it)