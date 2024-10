Ilfattoquotidiano.it - Regeni, la tutor di Cambridge per la prima volta in Aula: “Scelse Giulio la ricerca. Dopo il suo omicidio non sono mai più tornata in Egitto”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Ho ricevuto via mail il 26 gennaio la notizia della scomparsa di, subito ho collegato questa sparizione all’anniversario della rivoluzione (del 25 gennaio 2011, ndr). Poi, quando ho saputo della morte,rimasta devastata e traumatizzata. Nonpiùin. Questioni di sicurezza? Su alcuni media ero stata descritta come una spia o come se facessi parte dei Fratelli musulmani”. Questo il racconto di Maha Abdelrahman, la docente dell’università didi, nel corso della sua testimonianza in videoconferenza nel processo a carico dei 4 quattro 007 egiziani.