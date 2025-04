Trump ai funerali di Papa Francesco in prima fila assieme alla moglie Melania e al presidente del Estonia Alan Karis VIDEO

alla sinistra della First Lady c'è anche il presidente dell'Estonia Alan Karis, che lo si vede discutere con Trump Ecco il presidente americano Donald Trump in prima fila ai funerali di Papa Francesco. Il tycoon è stato accompagnato dalla moglie Melania, che tra l'altro oggi compie anche 55 a Ilgiornaleditalia.it - Trump ai funerali di Papa Francesco, in prima fila assieme alla moglie Melania e al presidente dell'Estonia Alan Karis - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it sinistraa First Lady c'è anche il, che lo si vede discutere conEcco ilamericano Donaldinaidi. Il tycoon è stato accompagnato d, che tra l'altro oggi compie anche 55 a

