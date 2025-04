La crisi di Google e il cambiamento a cui sta andando incontro il web

Google. L’azienda, infatti, è alle prese con un complesso procedimento di Antitrust iniziato nel 2023 dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e alcuni stati americani, che finora ha sancito il suo monopolio nella ricerca online e, la scorsa settimana, anche nel settore dell’ad tech (le tecnologie con cui vengono vendute e gestite le inserzioni online). Ciò equivale a dire che Google ha il monopolio in due settori fondamentali: la ricerca online, che ha fatto la fortuna iniziale dell’azienda, e le pubblicità online, che da sempre costituiscono la maggior parte delle sue entrate. L’azienda ha già detto di voler fare ricorso in appello per entrambe le sentenze ma nel frattempo il processo continua e uno scenario si avvicina pericolosamente: quello in cui Google viene costretta a scorporare le sue proprietà per continuare a esistere. Ilfoglio.it - La crisi di Google e il cambiamento a cui sta andando incontro il web Leggi su Ilfoglio.it Nel corso degli ultimi mesi, due tribunali statunitensi hanno emesso due sentenze piuttosto dure nei confronti di. L’azienda, infatti, è alle prese con un complesso procedimento di Antitrust iniziato nel 2023 dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e alcuni stati americani, che finora ha sancito il suo monopolio nella ricerca online e, la scorsa settimana, anche nel settore dell’ad tech (le tecnologie con cui vengono vendute e gestite le inserzioni online). Ciò equivale a dire cheha il monopolio in due settori fondamentali: la ricerca online, che ha fatto la fortuna iniziale dell’azienda, e le pubblicità online, che da sempre costituiscono la maggior parte delle sue entrate. L’azienda ha già detto di voler fare ricorso in appello per entrambe le sentenze ma nel frattempo il processo continua e uno scenario si avvicina pericolosamente: quello in cuiviene costretta a scorporare le sue proprietà per continuare a esistere.

