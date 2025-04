A Milano occupato ex centro vaccinale di viale Brenta

Milano è stato occupato l’ex centro vaccinale di viale Brenta. Sono una quarantina i migranti che sabato mattina hanno occupato i locali di viale Brenta rivendicando il diritto a una casa.Dietro l’azione di protesta c’è il gruppo 'Ci siamo' che ha organizzato un’assemblea pubblica alle 17 e. Milanotoday.it - A Milano occupato l'ex centro vaccinale di viale Brenta Leggi su Milanotoday.it è statol’exdi. Sono una quarantina i migranti che sabato mattina hannoi locali dirivendicando il diritto a una casa.Dietro l’azione di protesta c’è il gruppo 'Ci siamo' che ha organizzato un’assemblea pubblica alle 17 e.

Se ne parla anche su altri siti

Occupato il liceo Manzoni di Milano: centinaia di studenti in protesta - Il liceo Manzoni di Milano apre una nuova stagione di occupazioni delle scuole superiori meneghine. L'istituto di via Orazio è stato occupato a partire dalle prime ore di lunedì 10 febbraio, come riportato dal Corriere. Gli studenti, a centinaia, hanno votato per l'azione durante un'assemblea. ... 🔗milanotoday.it

Occupato il negozio Tesla a Milano: "Elon Musk fascista". Interviene la polizia (video) - Irrompono nel negozio Tesla e s'incollano le mani alla vetrina. Così gli attivisti di Extinction Rebellion hanno protestato con un'azione non violenta contro Elon Musk e le sue posizioni politiche, definite fasciste e contrarie alla salvaguardia del clima. Gli ambientalisti hanno occupato lo... 🔗milanotoday.it

Sgomberato il capannone occupato di via Novara a Milano: cosa sta succedendo - Oggi, lunedì 24 marzo, è stato sgomberato il capannone dismesso e occupato abusivamente di via Novara 75, a Milano. L'edificio diventerà un supermercato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Occupato un ex centro vaccini a Milano; A Milano occupato l'ex centro vaccinale di viale Brenta; Milano, occupato un ex centro vaccini; Quaranta migranti occupano l’ex centro vaccinale in viale Brenta a Milano: “Vogliamo una casa”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Occupato un ex centro vaccini a Milano - Una quarantina di migranti hanno occupato questa mattina a Milano, a partire dalle 9.45, l'ex centro vaccinale di viale Brenta alla periferia della città rivendicando il diritto a una casa. (ANSA) ... 🔗msn.com

Quaranta migranti occupano l’ex centro vaccinale di Milano: “Case per tutti, viviamo in condizioni disumane” - Nel corso di questa mattina, sabato 26 aprile, una quarantina di migranti ha occupato l'ex centro vaccinale di viale Brenta, a Milano, per rivendicare ... 🔗fanpage.it

Quaranta migranti occupano l’ex centro vaccinale in viale Brenta a Milano: “Vogliamo una casa” - L’iniziativa è stata organizzata dal collettivo “Ci siamo” per rivendicare un alloggio dignitoso: “Basta precarietà e discriminazioni batate su un sistema che ci divide in base al documento” ... 🔗msn.com