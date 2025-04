TS – vola a Bergamo Il messaggio dei tifosi Atalanta

Il rientroMa alla fine a prevalere è la ragione di stato, così domani mattina il Lecce partirà alla volta di Bergamo, dove in serata sfiderà l'Atalanta. Una scelta, quella di non partire in ritiro nel pomeriggio della vigilia, che tiene conto di un impatto psicologico molto forte per la squadra che si ritroverebbe, a 48ore di distanza, nuovamente in ritiro, anche se in albergo e località diverse, quando tutti hanno negli occhi quanto accaduto a Coccaglio. Niente ritiroQuindi niente ritiro, questa sera ognuno a casa con le proprie famiglie, poi domani in mattinata la partenza alla volta di Bergamo, il pranzo in hotel e la preparazione del match ridotta al minimo. Una scelta quasi simbolica con un messaggio chiaro rivolto al governo del calcio: il Lecce gioca, e lo farà perché costretto da una decisione che ritiene abbastanza discutibile.

