Sedicenne stordita con psicofarmaci e abusata nella comunità educativa indagato un dipendente

comunità educativa salentina presso cui l’uomo lavorava. Il dipendente della struttura avrebbe agito prima somministrando alla minorenne gocce di psicofarmaci, poi avrebbe abusato di lei arrivando a minacciarla di non parlare perché altrimenti sarebbe stato licenziato.A quanto riporta La Repubblica, svariati sarebbero stati gli episodi, a partire dal primo datato dagli inquirenti 9 dicembre 2024. In quell’occasione l’operatore avrebbe fatto assumere alla ragazzina lorazepam (potente psicofarmaco) per stordirla e poi violentarla. Le violenze si sarebbero protratte anche in altre occasioni, specie negli orari di lavoro durante i quali l’uomo entrava nella stanza della vittima per stuprarla appena si assicurava di essere solo con lei. Ilfattoquotidiano.it - Sedicenne stordita con psicofarmaci e abusata nella comunità educativa: indagato un dipendente Leggi su Ilfattoquotidiano.it È stato iscritto nel registro degli indagati un 31enne accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una 16enne ospite di unasalentina presso cui l’uomo lavorava. Ildella struttura avrebbe agito prima somministrando alla minorenne gocce di, poi avrebbe abusato di lei arrivando a minacciarla di non parlare perché altrimenti sarebbe stato licenziato.A quanto riporta La Repubblica, svariati sarebbero stati gli episodi, a partire dal primo datato dagli inquirenti 9 dicembre 2024. In quell’occasione l’operatore avrebbe fatto assumere alla ragazzina lorazepam (potente psicofarmaco) per stordirla e poi violentarla. Le violenze si sarebbero protratte anche in altre occasioni, specie negli orari di lavoro durante i quali l’uomo entravastanza della vittima per stuprarla appena si assicurava di essere solo con lei.

Ne parlano su altre fonti

Sedicenne tenta il suicidio dopo essersi allontanata da casa. Salvata da un'agente della polizia locale - Era scomparsa da tre giorni. Una storia che poteva prendere un'altra piega, più tragica. Già, perché una 16enne - dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce - aveva intenzione di farla finita. Voleva abbandonarsi nel vuoto, dopo aver scavalcato la ringhiera di un'area verde dalle parti di... 🔗romatoday.it

«La Sabia» e ciò che ne rimane, fra psicofarmaci e psichedelici - Sono gli anni 50 del secolo scorso. La psichiatria ancora non ha farmaci veri e propri per curare le sue patologie. Sintetizzano la tioridaziana, la cloropromazina, l’aloperidolo. Le molecole – […] The post «La Sabia» e ciò che ne rimane, fra psicofarmaci e psichedelici first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

False ricette mediche per l'acquisto di psicofarmaci: «Casi anche nella Marca» - False ricette in circolazione: l'allarme nazionale diramato da Ordine dei farmacisti e Farmacieunite interesserebbe anche la provincia di Treviso dove è stata diramata un'allerta a tutte le 230 farmacie della Marca. Nel Trevigiano le prime segnalazioni sono arrivate nel distretto di Vittorio... 🔗trevisotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Ragazza di 16 anni violentata in comunità: «Stordita con gli psicofarmaci, poi gli abusi». Indagato un 31enne. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sedicenne stordita con psicofarmaci e abusata nella comunità educativa: indagato un dipendente - È stato iscritto nel registro degli indagati un 31enne accusato d i violenza sessuale aggravata ai danni di una 16enne ospite di una comunità educativa salentina presso cui l’uomo lavorava. Il dipende ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Ragazza di 16 anni violentata in comunità: «Stordita con gli psicofarmaci, poi gli abusi». Indagato un 31enne - Una ragazza di 16 anni sarebbe stata abusata in una comunità educativa nel Salento dopo essere stata stordita con degli psicofarmaci: sulla ... 🔗msn.com

Abusi su una sedicenne in comunità del Salento, indagato operatore - L’uomo, di 31 anni, avrebbe stordito la ragazzina somministrandole degli psicofarmaci e minacciata per evitare che raccontasse tutto ... 🔗quotidiano.net