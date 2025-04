Il progetto della filovia è fallito Ora si rimedia con i bus ma manca la sicurezza chiarisce il comitato Strada parco

comitato Strada parco bene comune ringrazia la consigliera Regionale Erika Alessandrini e il consigliere comunale Paolo Sola per "il puntuale contributo fornito all’accertamento della verità sul procedimento fallimentare della filovia mai nata di Pescara, ad oggi priva di collaudo". Nella. Ilpescara.it - "Il progetto della filovia è fallito. Ora si rimedia con i bus, ma manca la sicurezza": chiarisce il comitato Strada parco Leggi su Ilpescara.it Ilbene comune ringrazia la consigliera Regionale Erika Alessandrini e il consigliere comunale Paolo Sola per "il puntuale contributo fornito all’accertamentoverità sul procedimento fallimentaremai nata di Pescara, ad oggi priva di collaudo". Nella.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un film Minecraft potrebbe stabilire nuovi record di incassi per un progetto tratto da un videogame - I primi dati degli incassi ottenuti da Un film Minecraft sembrano portare a potenziali incassi record per un adattamento cinematografico di un videogioco. Un film Minecraft ha stabilito un nuovo record per un adattamento di un videogioco: il progetto con star Jack Black e Jason Momoa ha infatti incassato 10.55 milioni di dollari grazie alle visioni in anteprima. Il progetto targato Warner Bros e Legendary ha infatti superato i dati registrati da titoli tratti da popolari giochi. 🔗movieplayer.it

San Siro Inter, Scaroni ottimista: «Nuovo stadio coi nerazzurri? Probabilità superiori al 50%, porteremo qui le sedi dei due club! Vi spiego il progetto» - di RedazioneSan Siro Inter, Scaroni ottimista: le parole del presidente del Milan che spiega come stanno le cose per la realizzazione del nuovo stadio Intervistato da Il Foglio in occasione dell’evento per lo stadio San Siro, il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha aggiornato sulla questione che sta a cuore sia ai tifosi rossoneri che a quelli dell’Inter. PRESENZE ALLO STADIO –«I tifosi sono al centro della nostra attenzione, avere i tifosi al nostro fianco è importantissimo. 🔗internews24.com

Poste italiane, a Mistretta e Terme Vigliatore le prime tre colonnine di ricarica grazie al progetto Polis - A Mistretta e Terme Vigliatore operative le prime tre colonnine elettriche del Messinese, installate grazie al progetto Polis – “Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, che ha come obiettivo quello di permettere la coesione economica, sociale e territoriale del Paese. L’intervento è parte... 🔗messinatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bus elettrici al posto del filobus sulla strada parco, M5s: Un fallimento annunciato costato milioni e disagi; La Filovia da 33 milioni ora potrebbe andare coi Bus elettrici, Infrastrutture Pescara; La società produttrice dei filobus fallisce e il comitato Strada parco torna a incalzare su mezzi e barriere architettoniche; Mezzi del filobus in continua ricarica e scoppia la polemica sulle batterie: Un fallimento. La Tua: Collaudi nella normalità. 🔗Ne parlano su altre fonti