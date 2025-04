Giampietro e Di Iacovo Pd sul Piano di risanamento acustico Pronti a presentare una richiesta di sospensiva

Piano di risanamento acustico proposto dal centrodestra risalgono al 2023. Chiediamo alla giunta Masci e all’intero centrodestra di essere ragionevoli: il Piano. Ilpescara.it - Giampietro e Di Iacovo (Pd) sul Piano di risanamento acustico: "Pronti a presentare una richiesta di sospensiva" Leggi su Ilpescara.it “Spegnere Pescara alle 23 per tutta l’estate é surreale e il centrodestra lo deve capire, anche perché i dati sui quali si basa ildiproposto dal centrodestra risalgono al 2023. Chiediamo alla giunta Masci e all’intero centrodestra di essere ragionevoli: il

Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Sulle mense la giunta Masci conferma il rischio aumenti a settembre": denuncia Giampietro (Pd) - "La delibera con cui la giunta Masci inizia ad ammettere di aver sbagliato tutto, e riapre per i prossimi 30 giorni la possibilità di presentare l'Isee, è politicamente una specie di delibera-truffa: la giunta non ha cancellato la clausola che prevede che a settembre le tariffe potrebbero... 🔗ilpescara.it

Spese veterinarie sempre più care per le famiglie, Giampietro (Pd): "L'ambulatorio veterinario Asl torni a Pescara" - Senza un ambulatorio veterinario Asl sul territorio comunale di Pescara si rischia di vedere aumentare il numero delle non sterilizzazioni e di conseguenza anche quello della presenza di animali vaganti (cani e gatti) in città. Se già è difficile arrivare al canile sanitario di Città SAnt’Angelo... 🔗ilpescara.it

Lavori Terna, Giampietro (Pd): "Il problema dei bus per il liceo Da Vinci risolto solo dopo la nostra denuncia" - “Solo dopo il nostro intervento polemico, Comune e Tua hanno iniziato a porre rimedio ad un quasi pasticcio sulla chiusura parziale di via del Santuario, intervenendo sulle linee 4 e 4/ per provare ad alleviare i disagi per centinaia di studenti che raggiungono il liceo scientifico Da Vinci di... 🔗ilpescara.it

Approfondimenti da altre fonti

Giampietro e Di Iacovo (Pd) sul Piano di risanamento acustico: Pronti a presentare una richiesta di sospensiva; PESCARA: BLASIOLI E IL PD, SCUOLE DIMENTICATE DAL COMUNE, IL 7 MARZO ASSEMBLEA ALLA MICHETTI; Di Iacovo (Pd): Demonizzare la movida vuol dire desertificare, il sindaco ritiri l'ordinanza sul 'coprifuoco' in centro; La proposta dei consiglieri del Pd: Estendere il biglietto unico a 1,40 eur a tutta la regione. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Zan (Pd): Riarmo? "Piano Von Der Leyen non è per difesa comune ma per 27 nazionalismi" - (Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2025 "Il Pd in realtà non si è spaccato ... Va detto però che il piano di riarmo di Von Der Leyen non è quello della difesa comune, ma è un'accentuazione ... 🔗msn.com

Schlein sul piano di riarmo, la posizione del Pd resta la stessa - Lo dichiara la segretaria Pd Elly Schlein. "Oggi al Parlamento si votava una risoluzione sulla difesa comune, con molti punti che condividiamo, ma la risoluzione dava anche appoggio al piano ... 🔗msn.com