Il calcio ricorderà Papa Francesco Infantino 8220Si giocherà una partita tra le leggende in suo onore8221

Infantino ha confermato nel giorno dei funerali di Papa Francesco che il calcio onorerà la memoria del Pontefice con una partita in cui si riuniranno le più grandi leggende del pallone: "Ne avevamo discusso nel nostro ultimo incontro, solo due mesi fa" Leggi su Fanpage.it Il presidente della FIFA Gianniha confermato nel giorno dei funerali diche ilonorerà la memoria del Pontefice con unain cui si riuniranno le più grandidel pallone: "Ne avevamo discusso nel nostro ultimo incontro, solo due mesi fa"

Papa Francesco e la passione per il calcio: l’amore per il San Lorenzo nato da “Quel gol di Pontoni” - La grande passione per il calcio di Papa Francesco: l’amore per il San Lorenzo nato in famiglia e al "gol di Pontoni” che consegnò al Ciclon il terzo titolo della sua storia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

LIVE Addio Papa Francesco, il calcio si ferma: rinviate tutte le partite. I messaggi dei club - La Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio delle partite in programma dopo la morte di Papa Francesco: tutti i messaggi di cordoglio La morte di Papa Francesco sconvolge il mondo. Tutto, senza esclusione di nessun ambito. Compreso il calcio, ovviamente, che nel giorno di Pasquetta si ferma e rinvia tutte le partite in programma in queste ore, tra qui ben quattro partite di Serie A. Come già accaduto in passato alla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, anche stavolta il calcio si ferma e a confermarlo è stata la stessa Lega Serie A con un comunicato ufficiale. 🔗calciomercato.it

Martina Piemonte: «Il calcio non è da donna? Mi allenavo di nascosto, papà non voleva. Ora gioco in Serie A, ma guadagno meno di un uomo» - Una passione innata quella di Martina Piemonte per il calcio. Classe ?97, l'attaccante della Ss Lazio e della Nazionale Italiana ripercorre le tappe della sua carriera raccontando, in... 🔗leggo.it

