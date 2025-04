Trump Putin vuole fermare la guerra in Ucraina o mi prende in giro Meloni Storico incontro con Zelensky a Roma nel giorno del Papa

Ucraina dopo l'incontro tra Trump e Zelensky a San Pietro prima dei funerali del Papa. «Molto produttivo», commenta la Casa Bianca.. Ilmessaggero.it - Trump: «Putin vuole fermare la guerra in Ucraina o mi prende in giro?». Meloni: «Storico incontro con Zelensky a Roma nel giorno del Papa» Leggi su Ilmessaggero.it Speranze di pace per l'dopo l'traa San Pietro prima dei funerali del. «Molto produttivo», commenta la Casa Bianca..

Ucraina, Trump parla a sorpresa: «È più facile trattare con la Russia, Putin sarà generoso. Zelensky? Deve dimostrarmi che vuole la pace» - «Credo a Vladimir Putin. Trovo che sia molto più difficile trattare con Kiev, e loro non hanno le carte», così il presidente americano Donald Trump ha riportato in equilibrio il discorso sulla guerra in Ucraina, dopo che stamattina aveva criticato duramente la Russia per i continui bombardamenti. Un attacco che poi, però, ha ribadito: «Mosca sta continuando a martellare l’Ucraina. Settimana prossima ci incontreremo con la delegazione di Kiev in Arabia Saudita e discuteremo della pace». 🔗open.online

Trump attacca Zelensky. Putin "vuole annunciare la vittoria il 24 febbraio" - Non è "molto importante" che Volodymyr Zelensky partecipi ai negoziati per mettere fine alla guerra in Ucraina. Donald Trump continua ad attaccare il presidente ucraino, a pochi giorni dal terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, che ricorre lunedì. "È stato lì per tre anni. Lui rende molto difficile fare accordi", ha detto il presidente Usa a Fox News. Il tutto mentre gli 007 ucraini ritengono che Vladimir Putin voglia annunciare la vittoria nei prossimi giorni, probabilmente proprio nel giorno dell'anniversario, il 24 febbraio. 🔗iltempo.it

Ucraina, Trump: “Ho sentito Putin, la guerra deve finire, vuole che si smetta di morire” - Diversi media statunitensi, tra cui la Cnn, insieme a fonti russe e ucraine, riportano che il presidente Donald Trump avrebbe avuto una telefonata con il suo omologo Vladimir Putin per discutere la fine del conflitto in corso.Leggi anche: La Russia chiede nuove elezioni in Ucraina: “Necessarie per arrivare alla pace” L’annuncio è stato dato dallo stesso Trump in un’intervista esclusiva al New York Post, rilasciata venerdì a bordo dell’Air Force One. 🔗thesocialpost.it

