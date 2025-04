Il ritorno al nord le speranze i bombardamenti a Presa Diretta una testimonianza esclusiva dalla Striscia di Gaza

PresaDiretta in onda domenica 27 aprile dalle 20.30 su Rai 3, reportage esclusivo all’interno di Gaza, attraverso le immagini e le storie raccolte da due giovani palestinesi, un giornalista e una fotografa durante la tregua e poi con la riPresa dei bombardamenti. Una testimonianza intima e straordinaria della vita quotidiana dall’interno di Gaza attraverso i racconti di Fatena, una fotografa di 25 anni che vive a Gaza City nel nord della Striscia e di Hassan, giornalista che si trova a sud, a Khan Younis. I loro occhi e le loro voci restituiscono la vita a Gaza di questi ultimi mesi: il cessate il fuoco del 27 gennaio scorso e l’apertura del Corridoio Netzarim che aveva diviso in due la Striscia di Gaza il ritorno di un fiume di persone nelle loro case distrutte dai bombardamenti, le famiglie e gli amici che si ritrovano dopo tanti mesi, le speranze della tregua, la fine del cessate il fuoco e il ritorno dei bombardamenti. Ilfattoquotidiano.it - Il ritorno al nord, le speranze, i bombardamenti: a Presa Diretta una testimonianza esclusiva dalla Striscia di Gaza Leggi su Ilfattoquotidiano.it Le abitazioni distrutte, l’emergenza sanitaria, la vita di tutti i giorni senza luce, cibo e acqua, la morte di uomini e donne e bambini. In Aspettandoin onda domenica 27 aprile dalle 20.30 su Rai 3, reportage esclusivo all’interno di, attraverso le immagini e le storie raccolte da due giovani palestinesi, un giornalista e una fotografa durante la tregua e poi con la ridei. Unaintima e straordinaria della vita quotidiana dall’interno diattraverso i racconti di Fatena, una fotografa di 25 anni che vive aCity neldellae di Hassan, giornalista che si trova a sud, a Khan Younis. I loro occhi e le loro voci restituiscono la vita adi questi ultimi mesi: il cessate il fuoco del 27 gennaio scorso e l’apertura del Corridoio Netzarim che aveva diviso in due ladiildi un fiume di persone nelle loro case distrutte dai, le famiglie e gli amici che si ritrovano dopo tanti mesi, ledella tregua, la fine del cessate il fuoco e ildei

Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco, il suo ritorno riapre le speranze per i riti di Pasqua - Con la sua apparizione sul sagrato di San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati, Papa Francesco ha colto tutti di sorpresa. Si tratta della prima uscita pubblica del Pontefice dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli due settimane fa. Un gesto che ha acceso nuove speranze nei fedeli, che ora attendono di rivederlo anche durante i riti della Settimana Santa. «Si valuterà di volta in volta in base alle condizioni e ai miglioramenti del Santo Padre», ha precisato la Sala stampa vaticana in merito alla possibilità che il Papa partecipi ad altri appuntamenti liturgici. 🔗thesocialpost.it

La rinascita del Livorno, vicino al ritorno tra i pro: da Lucarelli e Protti a Dionisi e una Serie D (quasi) immacolata - C`è stato un tempo, ormai circa vent`anni fa, in cui il Livorno era una squadra di metà classifica in Serie A, e grazie al caos di Calciopoli... 🔗calciomercato.com

Inter-Bayern Monaco: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming. Il ritorno dei quarti di Champions - Dopo la straordinaria vittoria a Monaco di Baviera per 2-1, l'Inter è pronta al secondo atto dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, questa volta nel proprio... 🔗ilmessaggero.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Siria, i jihadisti controllano più del 70% di Aleppo. Sabato i vertici di Hamas volano al Cairo - Al Arabiya: I ribelli controllano più del 70% di Aleppo; SIRIA: BOMBARDAMENTI ISRAELIANI SU TUTTO IL PAESE. SNA E TURCHIA AUMENTANO LA PRESSIONE SULL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEL NORD-EST. AL JOLANI NOMINA PREMIER MUHAMMAD BASHIR; Così muore la speranza del Libano di rinascere; Bombe sui ribelli, oltre 500 morti. Milizie sciite irachene in aiuto al regime - Controffensiva russo-siriana su Aleppo, bombe su Idlib. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Macron, 'bombardamenti Israele drammatico passo indietro' - (ANSA) - PARIGI, 19 MAR - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha affermato oggi che la ripresa dei bombardamenti israeliani a Gaza rappresenta "un ritorno indietro drammatico" ed ha avvertito ... 🔗msn.com