Perinetti avvisa il Napoli Un errore pensare che sia già fatta L’Inter può recuperare emotivamente…

Perinetti avvisa il Napoli: «Un errore pensare che sia già fatta! L’Inter può recuperare emotivamente.» Le parole dell’ex dirigenteIntervenuto ai microfoni di Stile TV nel corso della trasmissione ‘Salite sulla Giostra, Giorgio Perinetti, ex dirigente sportivo, ha commentato cosi il duello Scudetto tra Napoli ed Inter:LE PAROLE- «L’errore da evitare è considerare lo scudetto cosa fatta solo perché si è primi con L’Inter. Il primo posto del Napoli è frutto del lavoro di Conte che ha dato un’identità al gruppo, ma guai a pensare che il risultato sia cosa già fatta. La tensione ora è sempre più alta, perché nonostante la classifica serena delle squadre che affronterà il Napoli da qui alla fine, si tratta di formazioni che vogliono ben figurare. Il Napoli deve superare ostacolo dopo ostacolo, nessuno è superato in partenza. Internews24.com - Perinetti avvisa il Napoli: «Un errore pensare che sia già fatta! L’Inter può recuperare emotivamente…» Leggi su Internews24.com il: «Unche sia giàpuòemotivamente.» Le parole dell’ex dirigenteIntervenuto ai microfoni di Stile TV nel corso della trasmissione ‘Salite sulla Giostra, Giorgio, ex dirigente sportivo, ha commentato cosi il duello Scudetto traed Inter:LE PAROLE- «L’da evitare è considerare lo scudetto cosasolo perché si è primi con. Il primo posto delè frutto del lavoro di Conte che ha dato un’identità al gruppo, ma guai ache il risultato sia cosa già. La tensione ora è sempre più alta, perché nonostante la classifica serena delle squadre che affronterà ilda qui alla fine, si tratta di formazioni che vogliono ben figurare. Ildeve superare ostacolo dopo ostacolo, nessuno è superato in partenza.

Su altri siti se ne discute

Cobolli Gigli avvisa: «La Juve non è favorita sul PSV per la qualificazione. Vlahovic-Napoli? Rispondo così» - di Redazione JuventusNews24Cobolli Gigli avvisa: «La Juve non è favorita sul PSV». Il commento dell’ex presidente dei bianconeri Intervenuto a 1 Football Club, Giovanni Cobolli Gigli è tornato a parlare di Juve. L’ex presidente della Juventus si è espresso così. COBOLLI GIGLI – «Juve favorita per la qualificazione agli ottavi di Champions? Favorita no, sicuramente no. Giocare in casa loro non è semplice, e la Juventus dovrà tirare fuori tutta la grinta che ha, cosa che forse non ha dimostrato completamente nella partita di ieri. 🔗juventusnews24.com

Atalanta, Gasperini avvisa il Napoli e l’Inter: c’è anche la promessa scudetto - In casa Atalanta, prima del match contro l’inter, bisogna segnalare alcune parole di Gian Piero Gasperini L’ultimo turno di campionato, di fatto, ha sancito una lotta a tre per la vittoria finale dello scudetto. La Juventus, infatti, è crollata domenica sera all’Allianz Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, salutando così definitivamente il sogno di vincere il campionato. In vetta alla classifica c’è sempre l’Inter con un punto di vantaggio sul Napoli e tre sulla ‘Dea’, ma domenica prossima c’è in programma proprio lo scontro diretto tra le due squadre nerazzurre. 🔗spazionapoli.it

Como-Napoli, Fabregas avvisa Conte: sfida lanciata - Napoli calcio ultimissime – In attesa della gara di domenica prossima contro il Como, Conte ha ricevuto un messaggio da Fabregas. Il Napoli di Antonio Conte ha pareggiato anche nell’ultimo turno di campionato. Ieri sera, infatti, i partenopei hanno pareggiato 2-2 allo Stadio Olimpico contro la Lazio di Marco Baroni. Con questo pari, dunque, il Napoli rischia di perdere il primato della classifica di Serie A. 🔗spazionapoli.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, Perinetti avvisa: “Scudetto non è cosa fatta, guai a rilassarsi”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Perinetti avvisa il Napoli: "Guai a pensare che sia fatta per lo scudetto. L'Inter può recuperare emotivamente" - "L’errore da evitare è considerare lo scudetto cosa fatta solo perché si è primi con l’Inter", ha detto Giorgio Perinetti, intervenuto a Stile TV nel ... 🔗msn.com

Perinetti: "Skriniar a Napoli? Preferisco Danilo. Kvara, si paga l'errore di De Laurentiis" - Giorgio Perinetti, dirigente sportivo in passato ... soprattutto considerando i nomi che si stanno facendo". "Il Napoli sta pagando l’errore di non aver rinnovato il contratto di Kvaratskhelia ... 🔗msn.com

Perinetti: "Se Conte finisce l'allenamento e viene a sapere che mancano tre big, normale si scarichi" - Giorgio Perinetti attraverso l'intervento odierno ha commentato l'andamento del Napoli di Antonio Conte nel massimo campionato italiano. 🔗msn.com