Cina progetti di costruzione chiave potenziano la capacita’ del Porto di Tianjin

Tianjin Port (Group) Co., Ltd. intraprendera’ 21 progetti di costruzione chiave in settori quali l’ammodernamento dei terminal, l’espansione e la ricostruzione dei piazzali, e il potenziamento della capacita’ dei canali di navigazione, con un investimento totale di circa 19,5 miliardi di yuan (circa 2,7 miliardi di dollari). Negli ultimi anni, il Porto di Tianjin ha accelerato l’avanzamento di una serie di progetti infrastrutturali chiave, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le proprie capacita’ di servizio e di stabilire un portale marittimo di alto livello. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: progetti di costruzione chiave potenziano la capacita’ del Porto di Tianjin Leggi su Romadailynews.it Nel 2025,Port (Group) Co., Ltd. intraprendera’ 21diin settori quali l’ammodernamento dei terminal, l’espansione e la ridei piazzali, e il potenziamento delladei canali di navigazione, con un investimento totale di circa 19,5 miliardi di yuan (circa 2,7 miliardi di dollari). Negli ultimi anni, ildiha accelerato l’avanzamento di una serie diinfrastrutturali, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le propriedi servizio e di stabilire un portale marittimo di alto livello. Agenzia Xinhua

Su altri siti se ne discute

Cina: Hong Kong annuncia primo lotto di progetti pilota per LAE - Un drone sviluppato dalla Phoenix Wings, un’azienda di UAV (Unmaned Aerial Vehicle) per il trasporto merci sotto il controllo del colosso cinese delle consegne espresse SF Group, fotografato durante la cerimonia di inaugurazione del primo lotto di progetti pilota di sandbox normativi per l’economia a bassa quota (LAE) tenutasi a Hong Kong, nel sud della Cina, ieri 20 marzo 2025. Il governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR) ieri ha annunciato l’elenco di questo primo lotto, con l’obiettivo di infondere nuova vitalita’ all’economia di Hong Kong attraverso ... 🔗romadailynews.it

Cina: progetto di energia solare in costruzione nel deserto della Mongolia Interna - A Ordos, nella Mongolia Interna, nel nord della Cina, decine di bulldozer sono al lavoro per livellare il terreno desertico in vista di un progetto su larga scala per l’energia solare. Il progetto mira a sfruttare le abbondanti risorse solari della regione e a contribuire alla trasformazione verde della Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5900309/5900309/2025-02-17/cina-progetto-di-energia-solare-in-costruzione-nel-deserto-della-mongolia-interna Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: costruzione della linea ferroviaria Shanghai-Nanchino-Hefei - Una foto aerea scattata da un drone il 23 febbraio 2025 mostra il sito di installazione delle travi a cassone di una ferrovia ad alta velocita’ che collega Shanghai, Nanchino, nella provincia del Jiangsu, e Hefei, nella provincia dell’Anhui, nell’est della Cina. La ferrovia fa parte della rete ferroviaria ad alta velocita’ della Cina, che si concentra su otto linee verticali principali che collegano il nord e il sud e otto linee orizzontali che connettono l’est e l’ovest. 🔗romadailynews.it

Cosa riportano altre fonti

Tre parole chiave della diplomazia cinese; Solo tecnologie all’avanguardia nella smart city del futuro cinese ad Expo 2025; Crescita, sviluppo, innovazione: la Cina punta sull'economia digitale; Perché i Cinesi sono bravi in matematica? Ecco i quattro insegnamenti chiave dei maestri cinesi in matematica. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Cina: progetti di costruzione chiave potenziano la capacita’ del Porto di Tianjin - Nel 2025, Tianjin Port (Group) Co., Ltd. intraprendera' 21 progetti di costruzione chiave in settori quali l'ammodernamento dei terminal, l'espansione e ... 🔗romadailynews.it

Cina: fase conclusiva della costruzione dell’HEPS a Pechino - L'HEPS, la struttura di punta della Cina per la radiazione di sincrotrone, ha ufficialmente avviato la fase di messa in funzione congiunta, segnando l'ultima fase della sua costruzione. L'Istituto di ... 🔗elivebrescia.tv

Cina: fase conclusiva della costruzione dell’HEPS a Pechino - L’HEPS, la struttura di punta della Cina per la radiazione di sincrotrone, ha ufficialmente avviato la fase di messa in funzione congiunta, segnando l’ultima fase della sua costruzione. 🔗romadailynews.it