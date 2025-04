Anguissa rinnovo a rischio Arriva l’indiscrezione dall’estero

Anguissa. Il centrocampista classe 1995 è uno degli assoluti protagonisti dell’attuale stagione, e anche delle scorse a dir la verità, del Napoli. Spazionapoli.it - Anguissa, rinnovo a rischio? Arriva l’indiscrezione dall’estero Leggi su Spazionapoli.it Il centrocampista azzurro è ad un bivio, chiara la volontà di portarlo via da Napoli: i dettagli.Non solo in difesa, il Napoli è costretto a guardarsi intorno anche per quanto riguarda il reparto centrale. La dirigenza partenopea ha una serie di situazioni scomode che, da qui alla fine della stagione, senza dubbio si ripresenteranno alla scrivania di Giovanni Manna.E mentre la squadra viaggia spedita verso un finale di stagione entusiasmante, con la lotta scudetto entrata ufficialmente nel vivo quando mancano ormai solo cinque partite al termine del campionato, negli uffici di Castel Volturno si lavora duramente.Al centro delle discussioni ci è finito anche Zambo. Il centrocampista classe 1995 è uno degli assoluti protagonisti dell’attuale stagione, e anche delle scorse a dir la verità, del Napoli.

