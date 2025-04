Si è concluso l’ultimo viaggio terreno di Papa Francesco

l'ultimo viaggio terreno di Papa Francesco – da Piazza San Pietro a Santa Maria Maggiore dove Beroglio trova sepolto – si è concluso. Tutti i Potenti della Terra presenti al funerale hanno detto di Francesco che ha messo al primo posto nel suo cuore gli ultimi, gli emigrati, le coppie di fatto, aperto la chiesa ai divorziati. Amava la Pace. I grandi della Terra diano seguito al pensiero di Papa Francesco quando nei rispettivi Paesi devono affrontare questi problemi.

L’ultimo gesto d’amore di Papa Francesco prima della scomparsa - Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, c’è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla carità e alle carceri, racconta con voce rotta l’infinita dedizione del Pontefice per chi vive dietro le sbarre. «Fino a pochi giorni fa si trascinava con fatica nel carcere di Regina Coeli, solo per far sentire la sua voce accanto a chi viene dimenticato. 🔗thesocialpost.it

