Giornata del Made in Italy a Baronissi risorsa strategica culturale ed economica

Baronissi ospiterà un importante momento di confronto e valorizzazione dedicato al sistema produttivo italiano, con il convegno “Made in Italy: risorsa strategica e prospettive”, promosso nell’ambito della Giornata. Salernotoday.it - Giornata del Made in Italy a Baronissi: risorsa strategica, culturale ed economica Leggi su Salernotoday.it Mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 17.00, l’Aula Consiliare del Comune diospiterà un importante momento di confronto e valorizzazione dedicato al sistema produttivo italiano, con il convegno “ine prospettive”, promosso nell’ambito della

