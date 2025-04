Sala Consilina furto con la tecnica dell’abbraccio

Sala Consilina, in provincia di Salerno. La donna, subito dopo il furto, ha fatto perdere le proprie tracce allontanandosi a piedi. L’anziano si è accorto di aver subito il furto soltanto dopo alcuni minuti ed ha fatto scattare l’allarme. Sulle tracce della donna sono i carabinieri che stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona per identificare la responsabile. Si tratta dell’ennesimo caso di furto con destrezza ai danni di persone anziane. I carabinieri rinnovano l’invito alla prudenza, in particolare nei confronti di sconosciuti che si avvicinano con pretesti emotivamente coinvolgenti. Anteprima24.it - Sala Consilina, furto con la tecnica dell’abbraccio Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoHa finto di essere sconvolta per la morte di suo padre per avvicinare un anziano e, con la scusa di ricevere un abbraccio consolatorio, gli ha sottratto una collana d’oro. È accaduto nel centro cittadino di, in provincia di Salerno. La donna, subito dopo il, ha fatto perdere le proprie tracce allontanandosi a piedi. L’anziano si è accorto di aver subito ilsoltanto dopo alcuni minuti ed ha fatto scattare l’allarme. Sulle tracce della donna sono i carabinieri che stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona per identificare la responsabile. Si tratta dell’ennesimo caso dicon destrezza ai danni di persone anziane. I carabinieri rinnovano l’invito alla prudenza, in particolare nei confronti di sconosciuti che si avvicinano con pretesti emotivamente coinvolgenti.

Su questo argomento da altre fonti

Incendio su un camion sull’A2: traffico bloccato nei pressi di Sala Consilina - Momenti di tensione questa mattina nei pressi dello svincolo di Sala Consilina, lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo“, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Il sinistro è avvenuto al chilometro 92,900, provocando l’incendio del veicolo. Per motivi di sicurezza, è stata disposta la chiusura temporanea delle corsie di marcia e di emergenza in direzione Fisciano. Soccorsi in azione Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118, le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità nel ... 🔗zon.it

Sala Consilina, contrasto ai furti: l’arma dei carabinieri invia la S.I.O, Squadra di intervento operativo - Dalla trascorsa settimana, nel circondario territoriale di Sala Consilina è attiva una Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli, specializzata nel controllo del territorio e contrasto a forme organizzate di criminalità predatoria, inviata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, d’intesa con la Prefettura di Salerno. Il personale delle S. 🔗zon.it

Aeroporto Costa d'Amalfi: Noi Moderati propone Sala Consilina come capolinea per il Vallo di Diano - L'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi, inaugurato di recente, si sta rapidamente affermando come scalo di riferimento per la provincia di Salerno, assumendo un ruolo sempre più centrale nel panorama del trasporto aereo nazionale e internazionale. Per agevolare l'accesso all'aeroporto, sono stati... 🔗salernotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sala Consilina, furto con la tecnica dell’abbraccio; Furto a Sala Consilina, ancora un colpo in abitazione: indagini in corso; Ancora furti. Colpi a Polla e Sala Consilina. Rubati anche i giocattoli; Ancora furti nel Vallo di Diano. Prese di mira due abitazioni ad Atena Lucana e Sala Consilina. 🔗Su questo argomento da altre fonti