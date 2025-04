Faito vedova macchinista non fatalità

Faito non è stata solo fatalità.Lo sostiene Elvira,la moglie di Carmine Parlato,il macchinista Eav morto nell'incidente del 17 aprile. "Carmine, sarò la tua voce. -ha detto ai funerali del marito -Terminati i momenti del plauso,viene il momento della giustizia.Questa tragedia merita risposta. Avete tolto la vita a chi stava portando il pane a casa e a chi stava vivendo un momento di svago sul nostro territorio.Non possiamo accettare che sia stata una fatalità". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 16.45 L'incidente della funivia delnon è stata solo.Lo sostiene Elvira,la moglie di Carmine Parlato,ilEav morto nell'incidente del 17 aprile. "Carmine, sarò la tua voce. -ha detto ai funerali del marito -Terminati i momenti del plauso,viene il momento della giustizia.Questa tragedia merita risposta. Avete tolto la vita a chi stava portando il pane a casa e a chi stava vivendo un momento di svago sul nostro territorio.Non possiamo accettare che sia stata una".

