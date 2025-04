Papa Francesco l’ultimo viaggio tra la sua gente è terminato

Papa Francesco ha compiuto oggi il suo ultimo viaggio terreno, accolto dall’affetto sincero dei fedeli lungo il tragitto verso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Adagiata sulla Papamobile, la bara è passata lentamente tra la folla, la stessa che tante volte aveva visto il Pontefice attraversare Piazza San Pietro per scendere tra la sua gente. Un corteo semplice, umile, in perfetta continuità con lo stile di un pontificato che ha scelto sempre la prossimità invece del fasto.La scelta di una basilica minoreNella sua ultima volontà, Papa Francesco ha chiesto di essere sepolto in una basilica minore, lontano dalle solenni cripte vaticane, ispirato, come ha raccontato il cardinale Rolandas Makrickas, direttamente dalla devozione alla Madonna. Santa Maria Maggiore, luogo di tanti suoi pellegrinaggi discreti, è stata così la meta finale. Thesocialpost.it - Papa Francesco, l’ultimo viaggio tra la sua gente è terminato Leggi su Thesocialpost.it ha compiuto oggi il suo ultimoterreno, accolto dall’affetto sincero dei fedeli lungo il tragitto verso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Adagiata sullamobile, la bara è passata lentamente tra la folla, la stessa che tante volte aveva visto il Pontefice attraversare Piazza San Pietro per scendere tra la sua. Un corteo semplice, umile, in perfetta continuità con lo stile di un pontificato che ha scelto sempre la prossimità invece del fasto.La scelta di una basilica minoreNella sua ultima volontà,ha chiesto di essere sepolto in una basilica minore, lontano dalle solenni cripte vaticane, ispirato, come ha raccontato il cardinale Rolandas Makrickas, direttamente dalla devozione alla Madonna. Santa Maria Maggiore, luogo di tanti suoi pellegrinaggi discreti, è stata così la meta finale.

