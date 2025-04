L’ultimo saluto a Papa Francesco diacono sannita proclama il Vangelo

L’ultimo saluto a Papa Francesco con una cerimonia commovente e partecipata. Tra le tante figure ecclesiastiche presenti anche un giovane diacono sannita: Francesco Melone. Originario di Airola, il diacono ha avuto l’onore di proclamare il Vangelo in latino durante la cerimonia funebre che ha riunito oltre 250 mila persone – tra cui anche tanti fedeli sanniti – in Piazza San Pietro, a Roma, rendendo omaggio al Pontefice scomparso. Un momento di grande solennità, che ha visto Melone leggere in latino il passo tratto dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21, 15-19), un brano che evoca la chiamata di Gesù a Pietro, invitandolo a “pascolare le sue pecore” e preannunciandogli anche il martirio. Un passo carico di significato, che ha rievocato il perdono e la missione affidata ai pastori della Chiesa. Anteprima24.it - L’ultimo saluto a Papa Francesco: diacono sannita proclama il Vangelo Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiIl mondo ha dato oggicon una cerimonia commovente e partecipata. Tra le tante figure ecclesiastiche presenti anche un giovaneMelone. Originario di Airola, ilha avuto l’onore dire ilin latino durante la cerimonia funebre che ha riunito oltre 250 mila persone – tra cui anche tanti fedeli sanniti – in Piazza San Pietro, a Roma, rendendo omaggio al Pontefice scomparso. Un momento di grande solennità, che ha visto Melone leggere in latino il passo tratto dalsecondo Giovanni (Gv 21, 15-19), un brano che evoca la chiamata di Gesù a Pietro, invitandolo a “pascolare le sue pecore” e preannunciandogli anche il martirio. Un passo carico di significato, che ha rievocato il perdono e la missione affidata ai pastori della Chiesa.

Se ne parla anche su altri siti

Papa, una lunga folla di fedeli in fila per l'ultimo saluto - Roma, 23 apr. (askanews) - Una grandissima folla in fila per dare l'ultimo saluto alla salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, prima dei funerali il 26 aprile. Alle 11 è iniziato l'afflusso dei fedeli. Le persone vengono fatte sostare solo per qualche minuto davanti alla bara ancora aperta con il feretro del pontefice, per una breve pausa di preghiera. Accanto alla bara, posta su una semplice pedana rossa e senza catafalco o altri segni di potere, un cero pasquale acceso, simbolo della risurrezione cristiana. 🔗quotidiano.net

Funerali di Papa Francesco: è iniziata la cerimonia a San Pietro. 250.000 fedeli per l'ultimo saluto al Pontefice. Segui la diretta - Si stanno svolgendo le solenni esequie di papa Bergoglio. Tra leader mondiali, fra cui Donald Trump e Zelensky, personalità religiose e teste coronate 🔗vanityfair.it

Papa Francesco, oltre 128mila fedeli per l’ultimo saluto - Riaperta questa mattina alle 7 la Basilica di San Pietro per dare la possibilità ai fedeli di dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. Già prima dell’apertura migliaia di persone si erano messe in coda. L’afflusso è durato tutta la notte, oltre la mezzanotte che era stata programmata, con una breve chiusura (alle 2.30) per dare la possibilità agli addetti di sistemare la Basilica, con l’apertura anticipata alle 5. 🔗unlimitednews.it

Approfondimenti da altre fonti

L’ultimo saluto a Francesco, Papa astigiano: “Viviamo in famiglia il momento di dolore”; “Tutti, tutti, tutti” a dare l’ultimo saluto al Papa di tutti; L’ultimo saluto a Papa Francesco; Geopolitica di un funerale, l’ultimo saluto a papa Francesco. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Funerali di Papa Francesco: i momenti più emozionanti dell'ultimo saluto al Pontefice - Roma, 26 aprile 2025 – Oltre 250mila persone hanno riempito Piazza San Pietro per l'ultimo commosso saluto a Papa Francesco. Un funerale storico, segnato dalla presenza di numerosi leader mondiali e c ... 🔗msn.com

Papa Francesco tumulato in Santa Maria Maggiore - Le foto. In 400mila per l'ultimo saluto a Papa Francesco - Alle ore 13:00 ha avuto inizio il rito della Tumulazione del feretro del Romano Pontefice nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Il rito si è svolto secondo le prescrizioni dell’Ordo Exsequiarum Roma ... 🔗gazzettadiparma.it

Il saluto di Portacomaro a papa Francesco - la nostra diretta - Il collegamento per il tg delle 14 dal paesino dell'astigiano da cui la famiglia Bergoglio partì per emigrare in Argentina ... 🔗rainews.it