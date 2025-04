Lorenzo Spolverato dopo il GF potrebbe tornare a Mediaset Nuovo progetto cucito su misura

Nuovo progetto TV per Lorenzo Spolverato dopo il Grande Fratello?L'articolo Lorenzo Spolverato dopo il GF potrebbe tornare a Mediaset: “Nuovo progetto cucito su misura” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Lorenzo Spolverato dopo il GF potrebbe tornare a Mediaset: “Nuovo progetto cucito su misura” Leggi su Novella2000.it TV peril Grande Fratello?L'articoloil GF: “su” proviene da Novella 2000.

Se ne parla anche su altri siti

Lorenzo Spolverato, la sorpresa dei fan dopo il Grande Fratello ‘rovinata’ da Shaila - Una camera d’albergo addobbata di petali di rose per Lorenzo Spolverato. Una sorpresa dei fan che sa di beffa. La finale del Grande Fratello ha decretato Jessica Morlacchi vincitrice, mentre per l’ex tentatore, classificatosi quarto, la serata ha avuto un sapore agrodolce. Grande Fratello, Lorenzo Spolverato tra delusione e festeggiamenti dopo la finale Il modello milanese ha dovuto affrontare non solo l’eliminazione al televoto contro Chiara Cainelli, ma anche la fine della sua relazione con Shaila Gatta, che lo ha lasciato in diretta TV durante la finale. 🔗notizieaudaci.it

Grande Fratello: Lorenzo Spolverato rompe il silenzio dopo l’addio di Shaila Gatta - Durante la finale del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è stato eliminato e lasciato in diretta da Shaila Gatta: dopo giorni rompe il silenzio con un messaggio ai suoi fan. Lunedì 31 marzo, Lorenzo Spolverato è stato eliminato durante la finale del Grande Fratello, senza neppure riuscire a salire sul podio, uscendo sconfitto al televoto flash contro Chiara Cainelli. Ma la serata non è finita lì: in diretta nazionale, è arrivata anche la rottura con Shaila Gatta, con cui era stato fidanzato per quasi tutta la durata della sua permanenza nella Casa. 🔗movieplayer.it

Grande Fratello, lo sfogo di Lorenzo Spolverato dopo l'uscita di Shaila Gatta: "Non capisco cosa succede fuori" - Destabilizzato e dispiaciuto per l'eliminazione dal gioco di Shaila Gatta, il finalista Lorenzo Spolverato si è lasciato andare a uno sfogo con Mariavittoria Minghetti nella Casa del Grande Fratello. 🔗comingsoon.it

Su questo argomento da altre fonti

Shaila e Lorenzo sono pronti per Temptation Island 2025?; Shaila e Lorenzo, l'evento insieme. Poi lei unfollowa Alfonso e Chiara. Cosa sta succedendo; Shaila Gatta è tornata con l'ex Salvatore Monaco? Tutti gli indizi notati dai fan/ La reazione di Lorenzo; Grande Fratello, tregua (temporanea) tra Shaila e Lorenzo. L’incontro al Castello delle Cerimonie e il dettaglio social. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Nuovo progetto TV per Lorenzo Spolverato dopo il Grande Fratello? - Secondo voci di corridoio pare che Lorenzo Spolverato possa presto essere a Mediaset: “Sarà protagonista indiscusso di un nuovo progetto televisivo“, si apprende dalle fonti che hanno lanciato ... 🔗novella2000.it

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: primo faccia a faccia dopo il GF, Napoli fa da sfondo - Shaila e Lorenzo si incontrano di nuovo a Napoli dopo la rottura al Grande Fratello: ecco cosa è successo davvero. 🔗quilink.it

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: "Deluso da alcuni ex concorrenti del GF, sono spariti dopo il programma" - Lorenzo Spolverato, in una diretta Instagram ieri sera, ha parlato del comportamento di alcuni suoi ex compagni d'avventura al Grande Fratello, confessando di essere rimasto molto deluso. 🔗comingsoon.it