8220Quando mio figlio è nato ho pianto perché era brutto8221 il racconto di una madre e la lezione sul trauma del parto

parto. Il suo shock, infatti, non era stato realmente provocato dal volto del figlio, ma dagli sbalzi ormonali conseguenti al travaglio. L'esperta: "Non entrare subito in sintonia con il bimbo non significa non amarlo". Leggi su Fanpage.it Ancora scombussolata dalla faticosa esperienza del travaglio, una neo-mamma inglese era scoppiata a piangere di fronte all'aspetto del bebè, giudicato poco piacevole. Pur consapevole di attirare critiche e insulti, la donna ha deciso di condividere sui social la sua reazione per far luce sulle implicazioni psicologiche del. Il suo shock, infatti, non era stato realmente provocato dal volto del, ma dagli sbalzi ormonali conseguenti al travaglio. L'esperta: "Non entrare subito in sintonia con il bimbo non significa non amarlo".

