Inter Roma dove vederla orario e probabili formazioni

Inter-Roma, 34ª giornata Serie A: dove vederla in diretta TV e streaming - Inter-Roma è la trentaquattresima partita di Serie A per la squadra di Inzaghi: scopri come e dove vederla in diretta TV e live streaming. Si gioca domenica 27 aprile allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro: ecco tutte le informazioni utili anche per seguirla su Inter-News.it. Partita in programma Inter-Roma, trentaquattresima giornata di Serie A 2024-25. Quando si gioca Inter-Roma Stadio “Giuseppe Meazza”, Milano, domenica 27 aprile ore 15. 🔗inter-news.it

