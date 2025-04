Funerali Papa la papamobile costruita su un pick up usato FOTO

pick-up Dodge Ram allestito come Papamobile che era stato utilizzato in Messico nel viaggio pastorale del 12-18 febbraio 2016 partendo da un veicolo usato e che era stato poi regalato al Papa nel 2017 Tg24.sky.it - Funerali Papa, la papamobile costruita su un pick-up usato. FOTO Leggi su Tg24.sky.it Il trasporto funebre è stato effettuato con un-up Dodge Ram allestito comemobile che era stato utilizzato in Messico nel viaggio pastorale del 12-18 febbraio 2016 partendo da un veicoloe che era stato poi regalato alnel 2017

L'ultima volta di Papa Francesco in Papamobile: il giorno dei funerali a San Pietro - Oggi, 26 aprile, è il giorno dei funerali di Papa Francesco. Il carro funebre sarà la Papamobile utilizzata nel viaggio nelle Filippine nel 2015, riadattata e aperta. Nel suo testamento Papa Francesco ha chiesto di avere un funerale da pastore. Il suo carro funebre sarà una ex Papamobile, che lo accompagnerà dopo la messa nel tragitto da San Pietro alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ha chiesto di essere seppellito nella terra e in una bara semplice, con sopra scritto solo ...

