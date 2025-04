Plastic Free in azione nel Lazio 17 eventi per celebrare la Giornata della Terra

Plastica in mare è criminale, questo uccide la Terra. Dobbiamo tutelare la biodiversità, dobbiamo prenderci cura del Creato”. Con queste parole Papa Francesco ha più volte richiamato l’attenzione sulla salvaguardia dell’ambiente. Un insegnamento che diventerà azione concreta questo fine settimana, grazie all’impegno dei volontari di Plastic Free Onlus, associazione che dal 2019 combatte l’inquinamento da Plastica.Il 26 e 27 aprile, oltre 10mila volontari daranno vita a 222 eventi di pulizia e sensibilizzazione in tutta Italia. Prima di ogni appuntamento verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco, recentemente scomparso, rispettando il lutto nazionale.Il Lazio protagonista: 17 località coinvolteAnche il Lazio sarà grande protagonista di questa ondata blu dedicata all’ambiente, con ben 17 eventi organizzati. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it “Buttare via laa in mare è criminale, questo uccide la. Dobbiamo tutelare la biodiversità, dobbiamo prenderci cura del Creato”. Con queste parole Papa Francesco ha più volte richiamato l’attenzione sulla salvaguardia dell’ambiente. Un insegnamento che diventeràconcreta questo fine settimana, grazie all’impegno dei volontari diOnlus, associche dal 2019 combatte l’inquinamento daa.Il 26 e 27 aprile, oltre 10mila volontari daranno vita a 222di pulizia e sensibilizzin tutta Italia. Prima di ogni appuntamento verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco, recentemente scomparso, rispettando il lutto nazionale.Ilprotagonista: 17 località coinvolteAnche ilsarà grande protagonista di questa ondata blu dedicata all’ambiente, con ben 17organizzati.

