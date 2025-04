Papa Francesco gli ultimi riti prima dei funerali

riti che hanno preceduto il funerale di questa mattina. Dalla chiusura della bara, ieri sera, alla lunga preghiera notturna terminata all'alba con l'attesa ai varchi di ingresso alla piazza. Servizio di Federico Plotti

