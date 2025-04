Palermo morto in casa da giorni trovato il corpo dai vigili del fuoco

vigili del fuoco hanno trovato un palermitano di 48 anni morto in casa , sdraiato sul divano vicino all'ingresso dell'appartamento. L'intervento è scattato in via della Rosa alla Gioiamia a Palermo in un complesso residenziale. Le squadre di soccorso sono state chiamate dai vicini e dall'amministratore perché dall'abitazione proveniva cattivo odore. I sanitari del 118 intervenuti hanno.

