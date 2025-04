Tv 40 anni fa irrompeva Quelli della notte Rai Storia ripropone il programma cult

Quelli della notte”, di Ugo Porcelli e Renzo Arbore, di cui Rai cultura, a quaranta anni dal debutto, ripropone la prima puntata, in onda domani 27 aprile alle 23.00 su Rai Storia. Per trentadue serate, il ‘salotto’ televisivo di Renzo Arbore ospita una serie di surreali personaggi: da frate Antonino da Scasazza (Nino Frassica) all’arabo Harmand (Andy Luotto), dalla centralinista Simona Marchini alla cugina zitella Marisa Laurito, passando per l’improbabile comunista romagnolo (Maurizio Ferrini). Un programma ‘cult’, diventato un vero e proprio fenomeno di costume. L'articolo Tv, 40 anni fa irrompeva “Quelli della notte”: Rai Storia ripropone il programma cult proviene da Ildenaro.it. Leggi su Ildenaro.it Una serie storica andata in onda su Rai 2 dal 29 aprile al 14 giugno 1985. È “”, di Ugo Porcelli e Renzo Arbore, di cui Raiura, a quarantadal debutto,la prima puntata, in onda domani 27 aprile alle 23.00 su Rai. Per trentadue serate, il ‘salotto’ televisivo di Renzo Arbore ospita una serie di surreali personaggi: da frate Antonino da Scasazza (Nino Frassica) all’arabo Harmand (Andy Luotto), dalla centralinista Simona Marchini alla cugina zitella Marisa Laurito, passando per l’improbabile comunista romagnolo (Maurizio Ferrini). Un’, diventato un vero e proprio fenomeno di costume. L'articolo Tv, 40fa”: Raiilproviene da Ildenaro.it.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Kiss me Licia, il mitico cartone animato diventa un musical a 40 anni dal debutto in tv - Erano le 8 di sera di martedì 10 settembre 1985 e Italia 1 stava per trasmettere la prima puntata di un cartone animato di produzione giapponese destinato a cambiare e arricchire il patrimonio culturale pop di tutti quei ragazzini (e, in maniera indiretta anche dei loro genitori) che lo stavano guardando. Si trattava di Kiss me Licia, cartone animato nato dal manga Aishite Knight di Kaoru Tada, accolto con freddezza nella sua terra natia ma successo clamoroso in Europa e in Italia in particolar maniera, dove ha registrato più di 4 milioni di spettatori a puntata per tutta la sua messa in ... 🔗ilgiorno.it

Ezio Greggio protagonista in teatro: “Una vita sullo schermo, 40 anni di cinema e tv” - Ezio Greggio è il protagonista venerdì 4 aprile (ore 20) al Teatro Galli di Rimini dello spettacolo “Una vita sullo schermo”, organizzato dalla società riminese Lasersoft e offerto alla città in collaborazione con il Comune di Rimini. Un appuntamento che si rinnova per il terzo anno consecutivo... 🔗riminitoday.it

Sono diventati attori, conduttori tv, imprenditori, scrittori, giudici e insegnanti: questa è la 'A' del classico 40 anni dopo il diploma - E’ stata la serata dei ricordi quella organizzata nella pizzeria Los Locos di San Martino in Strada dopo oltre 40 anni da quella tanto temuta maturità liceale del classico Morgagni di Forlì. Simona e Marco hanno pensato bene, sfruttando ovviamente i noti canali social dopo aver, non senza... 🔗forlitoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tv, 40 anni fa irrompeva Quelli della notte: Rai Storia ripropone il programma cult; Arbore, 40 anni fa la rivoluzione di Quelli della notte; Roberto Da Crema si commuove in diretta tv: Dopo 40 anni sono riuscito ad arrivare a Domenica In. Poi fa una televendita; Quelli della notte: 40 anni fa nasceva lo show che rivoluzionò la tv. 🔗Cosa riportano altre fonti

Arbore, 40 anni fa la rivoluzione di Quelli della notte - Una surreale compagnia di personaggi-archetipo, riuniti in un salotto arabeggiante e kitsch, tra digressioni improbabili, tormentoni lapalissiani, gossip da pianerottolo e edonismo reaganiano: quarant ... 🔗msn.com

Roberto Da Crema si commuove in diretta tv: "Dopo 40 anni sono riuscito ad arrivare a Domenica In". Poi fa una televendita - Più noto con il soprannome Baffo Da Crema, il re delle televendite si è raccontato ai microfoni di Mara Venier ... 🔗today.it

40 anni fa andava in onda il primo Tivù Giornale di San Marino - Mise fine a un divieto durato 32 anni e creò i presupposti per l'accordo con l'Italia per la nascita della San Marino RTV ... 🔗sanmarinortv.sm