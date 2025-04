Il Tar annulla il rimpatrio accolto il ricorso di un cittadino straniero

cittadino straniero ha ottenuto una vittoria significativa contro un provvedimento espulsivo adottato alla frontiera italiana. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero, fermato lo scorso 30 dicembre 2024 all'aeroporto di Fiumicino e respinto verso il suo Paese d'origine.In quell'occasione, la Polizia di Stato aveva ritirato anche il suo permesso di soggiorno di lungo periodo valido fino al 2032. Un provvedimento che, secondo i giudici, non era supportato da alcun atto formale di revoca del documento, configurando quindi un vizio procedurale decisivo. I magistrati della Prima Sezione Ter del TAR del Lazio hanno annullato sia il decreto di respingimento emesso dalla Polizia di frontiera sia il verbale con cui era stato ritirato il permesso di soggiornoLa decisione si basa sull'assenza, agli atti del Ministero dell'Interno, di qualsiasi documento ufficiale che attestasse la revoca del titolo di soggiorno dell'uomo.

