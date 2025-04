Tommaso Zorzi ritrova il sorriso chi è il suo nuovo amore le foto

Tommaso Zorzi ha ritrovato il sorriso accanto a un nuovo amore. L'ex vincitore del "Grande Fratello Vip è" stato immortalato a Milano in dolce compagnia: il suo nuovo fidanzato si chiama Andrea Consalvo ed è designer per il marchio Miu Miu. A diffondere le prime immagini della coppia è stato il settimanale "Chi", che ha pubblicato le foto anche sui social. Nonostante i dettagli sulla relazione siano ancora pochi, dalle immagini traspare una complicità evidente. Baci, abbracci e gesti affettuosi confermano che tra i due le cose sembrano andare a gonfie vele. Per Zorzi si tratta della prima storia importante dopo la fine della relazione con Tommaso Stanzani, durata poco più di un anno. Oggi, accanto ad Andrea – e con il suo inseparabile cane Gilda – Tommaso sembra aver ritrovato una nuova serenità sentimentale. Iltempo.it - Tommaso Zorzi ritrova il sorriso, chi è il suo nuovo amore: le foto Leggi su Iltempo.it hato ilaccanto a un. L'ex vincitore del "Grande Fratello Vip è" stato immortalato a Milano in dolce compagnia: il suofidanzato si chiama Andrea Consalvo ed è designer per il marchio Miu Miu. A diffondere le prime immagini della coppia è stato il settimanale "Chi", che ha pubblicato leanche sui social. Nonostante i dettagli sulla relazione siano ancora pochi, dalle immagini traspare una complicità evidente. Baci, abbracci e gesti affettuosi confermano che tra i due le cose sembrano andare a gonfie vele. Persi tratta della prima storia importante dopo la fine della relazione conStanzani, durata poco più di un anno. Oggi, accanto ad Andrea – e con il suo inseparabile cane Gilda –sembra averto una nuova serenità sentimentale.

