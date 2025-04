Inter accordo trovato per il difensore l’annuncio dell’agente

Inter: l’annuncio dell’agente che conferma l’accordo per il prolungamento del difensore.In casa Inter è già iniziata la programmazione in vista della prossima stagione. Uno dei nodi da sciogliere è sicuramente quello legato al futuro dei calciatori in scadenza, con il club nerazzurro che dovrà decidere se confermarli in rosa anche per l’anno prossimo.A svelare il futuro del giocatore nerazzurro ci ha pensato Federico Pastorello, annunciando l’imminente rinnovo con l’Inter.Inter, continua l’avventura di De Vrij in nerazzurro: l’annuncio dell’agenteLa storia d’amore tra Stefan de Vrij e l’Inter continua. Ad annunciarlo l’agente del calciatore olandese, Federico Pastorello, ai microfoni di Radio Sportiva:Stefan è da molti anni all’Inter, è contento, ma anche se c’è abbondanza in difesa, con 60 partite da giocare all’anno c’è spazio per tutti. Rompipallone.it - Inter, accordo trovato per il difensore: l’annuncio dell’agente Leggi su Rompipallone.it Arrivano novità importanti sul fronte rinnovi in casache conferma l’per il prolungamento del.In casaè già iniziata la programmazione in vista della prossima stagione. Uno dei nodi da sciogliere è sicuramente quello legato al futuro dei calciatori in scadenza, con il club nerazzurro che dovrà decidere se confermarli in rosa anche per l’anno prossimo.A svelare il futuro del giocatore nerazzurro ci ha pensato Federico Pastorello, annunciando l’imminente rinnovo con l’, continua l’avventura di De Vrij in nerazzurro:La storia d’amore tra Stefan de Vrij e l’continua. Ad annunciarlo l’agente del calciatore olandese, Federico Pastorello, ai microfoni di Radio Sportiva:Stefan è da molti anni all’, è contento, ma anche se c’è abbondanza in difesa, con 60 partite da giocare all’anno c’è spazio per tutti.

