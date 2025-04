Metropolitanmagazine.it - La foto di Trump e Zelensky destinata ad entrare nei libri di storia

Ha fatto il giro del mondo in poche ore ladiseduti, a discutere, appena conclusa la funzione funebre per Papa Francesco. In occasione infatti del rito solenne che ha visto le esequie del defunto Pontefice, si sono riuniti potenti da tutto il mondo. E, se Putin non si è presentato (e come lui anche Netanyhau) il leader ucraino ha presenziato ai funerali non distante dal presidente USA. Ladiche farà laNonostante fosse ben nota la posizione di entrambi nei confronti del durissimo conflitto russo-ucraino, che non sembra accennare a risolversi, i temi di diplomazia e soprattutto delle armi restano argomenti di discussione ancora forti. È noto al leader ucraino il piano Usa che cede a Mosca quel che vuole, così come il riconoscimento dell’annessione illegale della Crimea (il territorio strappato agli ucraini contro i patti di Budapest 1994).