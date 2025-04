FEFF27 il programma di domenica 27 aprile

aprile) il FEFF ci porta a Taipei e in Malaysia per raccontarci la storia di Next Stop, Somewhere: due coppie, apparentemente non connesse, quattro personaggi che si sentono intrappolati o sradicati. Udine20.it - FEFF27: il programma di domenica 27 aprile Leggi su Udine20.it La quarta tappa del FEFF 27 si apre a Hong Kong, sotto il segno dell’eterna superstar Donnie Yen e del suo legal action-thriller The Prosecutor, e si chiude in Corea del Sud con l’intelligente ironia di Pilot, centratissimo remake della commedia svedese Cockpit. Nel mezzo, attraversando l’intera giornata, altri 8 film. Anzi: altre 8 storie. Perché la grande bellezza del cinema popolare asiatico, un cinema che non smette di spaziare disinvoltamente tra i generi, deriva proprio dall’inesauribile capacità di costruire storie. Un’arte che il pubblico fareastiano ha imparato a conoscere, e ad amare, fin dall’ormai remoto 1999.Oggi (27) il FEFF ci porta a Taipei e in Malaysia per raccontarci la storia di Next Stop, Somewhere: due coppie, apparentemente non connesse, quattro personaggi che si sentono intrappolati o sradicati.

