Francesco ultimo atto

ultimo addio a Papa Francesco Ilfoglio.it - Francesco, l'ultimo atto Leggi su Ilfoglio.it Roma. Sotto un sole tardo primaverile, almeno 250 mila persone si sono ritrovate sul sagrato di piazza San Pietro e nelle strade adiacenti per dare l'addio a Papa

Ultimo atto per i "Venerdì jazz" al Palacongressi: concerto di Francesco Guaiana in quartet - Sesto ed ultimo appuntamento, venerdì 11 aprile, con la rassegna musicale "I venerdì jazz" al Palacongressi al Villaggio Mosè. Nella sala Zeus è previsto il concerto del quartetto guidato da Francesco Guaiana (chitarra) con Gabrio Bevilacqua (contrabbasso), Edoardo Donato (sax) e Joe Santoro... 🔗agrigentonotizie.it

Faccia a faccia Trump-Zelensky: ultimo atto di Papa Francesco - La foto del presidente degli Stati Uniti Trump e del leader ucraino Zelensky seduti nella basilica di San Pietro uno davanti all’altro, molto ravvicinati, a tu per tu, in un faccia a faccia che sembra quasi una sorta di camera caritatis, nel giorno dell’ultimo saluto a papa Francesco. Così come la foto di entrambi stretti insieme al presidente francese Macron, il braccio sulla spalla di Zelensky, e del premier britannico Starmer. 🔗corrieretoscano.it

L’ultimo gesto d’amore di Papa Francesco prima della scomparsa - Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, c’è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla carità e alle carceri, racconta con voce rotta l’infinita dedizione del Pontefice per chi vive dietro le sbarre. «Fino a pochi giorni fa si trascinava con fatica nel carcere di Regina Coeli, solo per far sentire la sua voce accanto a chi viene dimenticato. 🔗thesocialpost.it

Francesco, l'ultimo atto - L'omelia "biografica" del cardinale Re, che ricorda gli atti principali del pontificato e il ruolo geopolitico di Francesco. Le decine di lingue parlate in piazza, tra pellegrini venuti per varcare la ... 🔗ilfoglio.it

L'ultimo atto terreno di Papa Francesco: la maratona tra la gente di Roma - La cerimonia funebre avrà luogo fuori dal Vaticano, tra le vie di Roma, ricalcando il primo tratto della maratona olimpica del '60. Verso la chiesa di Santa Maria Maggiore, dove troverà una tomba bian ... 🔗gazzetta.it

