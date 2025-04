Sport scuola e disabilità Christian Volpi professore per un giorno al liceo Cecioni

Una mattinata all'insegna dell'inclusione, dello sport e delle emozioni più autentiche quella che si è svolta il 23 aprile scorso nell'aula magna del liceo Cecioni. All'incontro, organizzato per la presentazione del progetto promosso dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) a cui l'istituto ha aderito.

Nascono i Nuovi Giochi della Gioventù: avviamento allo sport fin dalla scuola primaria. Saranno aperti anche ai ragazzi con disabilità. C’è ok anche della Camera. TESTO - Via libera quasi unanime della Camera alla proposta di legge che promuove lo sport nelle scuole e istituisce i Nuovi Giochi della Gioventù. Il testo, già approvato dal Senato, tornerà a Palazzo Madama per la terza lettura. L'articolo Nascono i Nuovi Giochi della Gioventù: avviamento allo sport fin dalla scuola primaria. Saranno aperti anche ai ragazzi con disabilità. C’è ok anche della Camera. TESTO sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Fino a tre ore di educazione motoria in più a scuola per promuovere lo sport per le persone con disabilità. Il disegno di legge - Il rapporto tra attività sportiva e disabilità ha radici storiche, risalenti all’organizzazione dei Giochi internazionali per sordi a Parigi nel 1924. Nel tempo, la consapevolezza circa l’importanza dell’attività motoria per la salute e lo sviluppo personale è cresciuta, affermando lo sport come strumento educativo e veicolo di inclusione. L'articolo Fino a tre ore di educazione motoria in più a scuola per promuovere lo sport per le persone con disabilità. 🔗orizzontescuola.it

Arriva in Italia I’mPOSSIBLE: sport e inclusione a scuola - Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa che segna un importante passo avanti nel campo dell’inclusione scolastica e sportiva. L’iniziativa I’mPOSSIBLE, sviluppata dal Comitato Paralimpico Internazionale e sostenuta da Procter & Gamble e dalla Fondazione Milano Cortina 2026, arriva finalmente in Italia, offrendo agli insegnanti strumenti innovativi per avvicinare gli studenti al mondo dello sport […] The post Arriva in Italia I’mPOSSIBLE: sport e inclusione a scuola first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

