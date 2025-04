Chiediamo a te di pregare per noi L omelia del cardinale Re ai funerali di Francesco

Francesco Ilgiornale.it - "Chiediamo a te di pregare per noi". L'omelia del cardinale Re ai funerali di Francesco Leggi su Ilgiornale.it Ambiente, guerre, migranti e preghiera: il decano dei Collegio cardinalizio ha toccato i principali pilastri che hanno retto il pontificato di Papa

Cardinale Re: "Dal cielo chiediamo a te Francesco di pregare per noi" - Roma, 26 apr. (askanews) - "Chiediamo a te di pregare per noi. E ti chiediamo che dal cielo tu benedica la Chiesa, benedica Roma, benedica il mondo intero, come domenica scorsa hai fatto dal balcone di questa basilica, in un ultimo abbraccio con tutto il popolo di Dio, ma idealmente anche con l'intera umanità, con l'umanità che cerca la verità con cuore sincero e tiene alta la fiaccola della speranza": così al termine della sua omelia il Decano del collegio cardinalizio, card. 🔗quotidiano.net

Funerali di Papa Francesco, l'omelia del Cardinale Re: "Un Pontefice in mezzo alla gente, si è donato fino all'ultimo. Ora chiediamo a Te di pregare per noi" - Così il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio nell’omelia della messa esequiale di Papa Francesco. Il testo integrale 🔗affaritaliani.it

Funerali Papa Francesco, l'omelia del cardinale Giovanni Battista Re: "Esortava a costruire ponti e non muri" - Sul sagrato di San Pietro, durante i funerali di Papa Francesco, nell'omelia l'Em.mo Card. Giovanni Battista Re ha ricordato che il Pontefice, "nonostante la sua finale fragilità e sofferenza, ha scel ... 🔗msn.com

L’omelia del cardinale Giovanni Battista Re per i funerali di papa Francesco - Pubblichiamo il testo dell’omelia pronunciata sabato 26 aprile 2025 in piazza San Pietro dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, in occasione dei funerali di papa Frances ... 🔗editorialedomani.it