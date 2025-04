Ucraina colloqui in Vaticano Zelensky presenta a Trump una controproposta per il cessate il fuoco

Vaticano – È stata l’Ucraina il centro dei colloqui che si sono svolti oggi all’interno della Basilica di San Pietro tra Donald Trump, Volodymyr Zelensky, il premier britannico Starmer e il presidente francese Macron. In un incontro definito “molto produttivo” sia dalla Casa Bianca sia da Kiev, il leader ucraino ha colto l’occasione per presentare all’ex presidente americano una nuova controproposta per un accordo di cessate il fuoco.La proposta di Kiev: sicurezza europea e risarcimenti con asset russiSecondo quanto riportato dal New York Times, Zelensky ha illustrato un piano che punta a evitare qualsiasi riduzione delle dimensioni delle Forze armate ucraine, prevedendo invece il dispiegamento di un “contingente di sicurezza europeo” sostenuto dagli Stati Uniti direttamente sul territorio ucraino. Thesocialpost.it - Ucraina, colloqui in Vaticano: Zelensky presenta a Trump una controproposta per il cessate il fuoco Leggi su Thesocialpost.it CITTÀ DEL– È stata l’il centro deiche si sono svolti oggi all’interno della Basilica di San Pietro tra Donald, Volodymyr, il premier britannico Starmer e il presidente francese Macron. In un incontro definito “molto produttivo” sia dalla Casa Bianca sia da Kiev, il leader ucraino ha colto l’occasione perre all’ex presidente americano una nuovaper un accordo diil.La proposta di Kiev: sicurezza europea e risarcimenti con asset russiSecondo quanto riportato dal New York Times,ha illustrato un piano che punta a evitare qualsiasi riduzione delle dimensioni delle Forze armate ucraine, prevedendo invece il dispiegamento di un “contingente di sicurezza europeo” sostenuto dagli Stati Uniti direttamente sul territorio ucraino.

