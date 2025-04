Papa Francesco l’ultimo saluto al Pontefice Funerali presieduti dal card Re

Papa Francesco presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio. Vicino al feretro del Papa, 970 tra vescovi e cardinali, quattromila sacerdoti. In piazza l'icona della Salus Populi Romani alla quale Bergoglio era devoto. Servizio di Francesco Durante

