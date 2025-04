Blitz ‘alto impatto’ nel quartiere San Giovanni Barra

quartiere San Giovanni-Barra: sono state 55 le persone identificate, di cui 13 con precedenti di polizia. Controllati anche 26 veicoli e sequestrato 45.000 euro. Due persone sononstate denunciate per ricettazione. Una terza persona è stata denunciata per violazione della normativa sulla privacy: le forze dell'ordine hanno sequestrato un sistema di videosorveglianza illegale in quanto riprendeva la pubblica strada. In tre sono stati sottoposti a sanzioni amministrativamente: due per contrabbando di tabacchi lavorati esteri (sequestrati tre xhili e mezzo di sigarette) e l'ultimo per possesso di sostanza di stupefacente per uso personale (aveva addosso 3 grammi di hashish).

