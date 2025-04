Veli neri e tailleur sartoriali il lutto ai funerali di Papa Francesco attraverso gli abiti di reali e donne di potere

funerali di Papa Francesco a Piazza San Pietro, in Vaticano. Tra Veli di pizzo e completi sartoriali, regine (da Letizia di Spagna a Charlene di Monaco), first ladies (Melania Trump su tutte) e leader politiche hanno interpretato con raffinatezza il rigido dress code imposto dalla solennità dell’evento. Una presenza femminile che ha saputo raccontare, attraverso la moda, il rispetto e la tradizione in un momento di profonda commozione. Stories of a Generation con Papa Francesco guarda le foto Letizia di Spagna e Charlene di Monaco: sobrietà e grazia ai funerali di Papa FrancescoLetizia di Spagna ha scelto un abito nero dalle linee essenziali, con scollatura tonda e maniche a tre quarti, completato da un velo di pizzo scuro che le copriva i capelli raccolti. Iodonna.it - Veli neri e tailleur sartoriali: il lutto ai funerali di Papa Francesco attraverso gli abiti di reali e donne di potere Leggi su Iodonna.it Un’immagine di eleganza composta e discreta ha accompagnato idia Piazza San Pietro, in Vaticano. Tradi pizzo e completi, regine (da Letizia di Spagna a Charlene di Monaco), first ladies (Melania Trump su tutte) e leader politiche hanno interpretato con raffinatezza il rigido dress code imposto dalla solennità dell’evento. Una presenza femminile che ha saputo raccontare,la moda, il rispetto e la tradizione in un momento di profonda commozione. Stories of a Generation conguarda le foto Letizia di Spagna e Charlene di Monaco: sobrietà e grazia aidiLetizia di Spagna ha scelto un abito nero dalle linee essenziali, con scollatura tonda e maniche a tre quarti, completato da un velo di pizzo scuro che le copriva i capelli raccolti.

