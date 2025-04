Papa Francesco oltre 250 mila fedeli ai funerali e 130 delegazioni da tutto il mondo

oltre 250 mila pellegrini hanno partecipato ai funerali di Papa Francesco celebrati sul sagrato della Basilica di Piazza San Pietro. Erano 130 le delegazioni di capi di Stato da tutto il mondo. In collegamento Cristiana Caricato Papa Francesco, oltre 250 mila fedeli ai funerali e 130 delegazioni da tutto il mondo TG2000. Tv2000.it - Papa Francesco, oltre 250 mila fedeli ai funerali e 130 delegazioni da tutto il mondo Leggi su Tv2000.it Stamane250pellegrini hanno partecipato aidicelebrati sul sagrato della Basilica di Piazza San Pietro. Erano 130 ledi capi di Stato dail. In collegamento Cristiana Caricato250aie 130dailTG2000.

