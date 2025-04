Ucraina i dubbi di Trump su Putin Vuole fermare la guerra o mi prende in giro

Trump, Zelensky, Starmer e Macron, seguito da faccia a faccia tra il presidente americano e il leader ucraino, fa sperare nella possibilità che si possano aprire un percorso di pace in Ucraina. E suonano come un avvertimento al leader russo le parole del tycoon, pubblicate poco dopo sul suo social Truth: “Non c'è motivo per cui Putin abbia dovuto lanciare missili su aree civili, città e paesi, negli ultimi giorni. Mi fa pensare che forse non Vuole fermare la guerra, mi sta solo prendendo in giro, e deve essere trattato diversamente, forse con sanzioni secondarie? Troppe persone stanno morendo!!!", ha scritto il capo della Casa Bianca. Quotidiano.net - Ucraina, i dubbi di Trump su Putin: “Vuole fermare la guerra o mi prende in giro?” Leggi su Quotidiano.net Roma, 26 aprile 2025 - La foto a quattro scattata nella navata di San Pietro, tra le tante immagini potenti dei funerali di Papa Francesco, è quella che offre alla politica internazionale le maggiori suggestioni. Il 'capannello' con, Zelensky, Starmer e Macron, seguito da faccia a faccia tra il presidente americano e il leader ucraino, fa sperare nella possibilità che si possano aprire un percorso di pace in. E suonano come un avvertimento al leader russo le parole del tycoon, pubblicate poco dopo sul suo social Truth: “Non c'è motivo per cuiabbia dovuto lanciare missili su aree civili, città e paesi, negli ultimi giorni. Mi fa pensare che forse nonla, mi sta solondo in, e deve essere trattato diversamente, forse con sanzioni secondarie? Troppe persone stanno morendo!!!", ha scritto il capo della Casa Bianca.

